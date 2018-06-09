НБУ изменил правила оценки системы управления рисками

Нацбанк ввел новые правила оценки системы управления рисками в сфере финансового мониторинга

Реклама Реклама

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Кроме того, изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга. Теперь он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Также регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

"Отныне в такой справке будет подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, будут приобщаться к материалам проверки", - сообщает НБУ.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будут продолжать в безвыездном порядке.