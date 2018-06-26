НБУ одобрил слияние двух банков

Банк Центр присоединят к МТБ Банку по упрощенной процедуре

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Национальный банк Украины одобрил присоединение по упрощенной процедуре банка Центр к МТБ Банку.

Об сообщает FinClub со ссылкой на решение НБУ от 23 июня.

Напомним, 15 июня сообщалось, что в Украине наметилось слияние двух банков. Так, одесский МТБ Банк начал процедуру присоединения к себе киевского банка Центр.

В МТБ банке пояснили, что "присоединение небольших банков к более крупным является естественным процессом и служит усилению финансового сектора страны".

"В результате реорганизации МТБ банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный его капитал увеличится до 635 млн грн", - добавили в банке.

Также в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой НПС "Простір".

Отмечается, что в дальнейшем, на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка.

МТБ Банк (ранее - Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 год. Его собственником является кипрская компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.