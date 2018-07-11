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11.07.2018, 17:33

НБУ одобрил слияние ТАСкомбанка и VS Банка

НБУ одобрил слияние ТАСкомбанка и VS Банка

Присоединения пройдет по упрощенной процедуре

Национальный банк Украины одобрил реорганизацию ВиЭс Банка путем присоединения к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба ВиЭс Банка, передает Интерфакс-Украина.

"11 июля 2018 года ВиЭс Банк получил от НБУ электронное сообщение о предоставлении разрешения на реорганизацию путем присоединения ВиЭс Банка к ТАСкомбанку по упрощенной процедуре", - сказано в сообщении.

Так, слияние будет происходить согласно утвержденному общим собранием акционеров каждого из банков плану реорганизации и договору о присоединении. В результате реорганизации ТАСкомбанк станет правопреемником всех прав и обязанностей ВиЭс Банка в соответствии с требованиями закона.

Напомним, Группа "ТАС" основана в 1998 году и основным акционером группы является Сергей Тигипко. Группа состоит из ТАСкомбанка, Универсал банка, ВиЭс Банк, двох страховых компаний и ряд других организаций. 

В мае НБУ согласовал Тигипко на пост председателя правления ТАСкомбанка.

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Теги: ТАСкомбанк, Сергей Тигипко
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