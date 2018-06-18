НБУ ослабил гривню еще на 10 копеек

На 18 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2631,5543 грн за $100;
3051,5504 грн за 100 евро;
4,1981 грн за 10 руб РФ.
На 15 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2621,9678 грн за $100;
3075,5682 грн за 100 евро;
4,2119 грн за 10 руб РФ.
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