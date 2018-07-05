НБУ ослабил гривню еще на 14 копеек

На 5 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2643,7983 грн за $100;
3077,9100 грн за 100 евро;
4,1815 грн за 10 руб РФ.
На 4 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2629,9259 грн за $100;
3067,8086 грн за 100 евро;
4,1600 грн за 10 руб РФ.
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