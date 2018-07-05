05.07.2018, 09:00 НБУ ослабил гривню еще на 14 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 14 копеек Реклама Реклама На 5 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2643,7983 грн за $100; 3077,9100 грн за 100 евро; 4,1815 грн за 10 руб РФ. На 4 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2629,9259 грн за $100; 3067,8086 грн за 100 евро; 4,1600 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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