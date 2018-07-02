НБУ ослабил гривню на 14 копеек

На 2 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2632,7494 грн за $100;
3058,2017 грн за 100 евро;
4,1700 грн за 10 руб РФ.
На 27 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2618,9170 грн за $100;
3056,7999 грн за 100 евро;
4,1709 грн за 10 руб РФ.
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