НБУ ослабил гривню на 15 копеек

На 10 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2711,1393 грн за $100;
3143,0238 грн за 100 евро;
На 9 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2696,1726 грн за $100;
3124,5944 грн за 100 евро;
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