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26.07.2018, 12:55

НБУ пожаловался в полицию на клиентов 34 банков

НБУ пожаловался в полицию на клиентов 34 банков

Всего в первом полугодии НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях

Национальный банк Украины (НБУ) за первое полугодие 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ передал правоохранителям сведения, которые получил при проверках по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства. Эта информация может свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для ее пресечения.

Всего в первом полугодии НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, €9,4 млн и 25,5 млн российских рублей. В этих письмах также сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн грн, $142,9 млн и 25,5 млн российских рублей.

Кроме этого, НБУ направил пять сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, подследственных НАБУ, и использоваться для их предотвращения.

В основном предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капитала, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.д.

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Теги: НБУ, банк, Нацполиция
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