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02.07.2018, 20:25

НБУ разрешил швейцарской компании купить банк Львов

НБУ разрешил швейцарской компании купить банк Львов

Нацбанк разрешил компании ResponsAbility Participations купить 51% акций банка Львов

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations купить 51% акций банка Львов. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

На 23 мая собственником 99,91% акций банка опосредованно являлся исландец Маргеир Петурсон – исландский шахматный гроссмейстер, который с 2000 года занимается банковским бизнесом.

В сентябре прошлого года банк Львов подал в НБУ документы на согласование покупки пакета акций компанией ResponsAbility Participations.

ResponsAbility Participations основана в 2003 году, ее основной деятельностью являются инвестиции в микрофинансовые компании, которые предоставляют кредитные услуги малым и средним предприятиям. С момента основания компания разместила вложения на сумму более $7 млрд.

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Теги: банк, НБУ
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