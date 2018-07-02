НБУ разрешил швейцарской компании купить банк Львов

Нацбанк разрешил компании ResponsAbility Participations купить 51% акций банка Львов

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Национальный банк Украины (НБУ) разрешил швейцарской компании ResponsAbility Participations купить 51% акций банка Львов. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

На 23 мая собственником 99,91% акций банка опосредованно являлся исландец Маргеир Петурсон – исландский шахматный гроссмейстер, который с 2000 года занимается банковским бизнесом.

В сентябре прошлого года банк Львов подал в НБУ документы на согласование покупки пакета акций компанией ResponsAbility Participations.

ResponsAbility Participations основана в 2003 году, ее основной деятельностью являются инвестиции в микрофинансовые компании, которые предоставляют кредитные услуги малым и средним предприятиям. С момента основания компания разместила вложения на сумму более $7 млрд.