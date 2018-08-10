НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Нацбанк внес изменения в требования к кредитным посредникам финучреждений

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Национальный банк Украины (НБУ) по результатам анализа предложений банковского сообщества смягчил требования к кредитным посредникам банков. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ, в частности, разрешил банкам делегировать кредитным посредникам-физлицам, имеющих в штате наемных работников, контроль за соблюдением сотрудниками кредитных посредников установленных регулятором требований о наличии у них соответствующей деловой репутации.

НБУ также уточнил объем информации о кредитном посреднике, которая должна быть размещена банком на собственной веб-странице в случаях, когда заключенные между банком и кредитными посредниками посреднические договора имеют одинаковый объем переданных банком задач или полномочий.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ N91 от 8 августа 2018 года "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования", которое вступает в силу 11 августа 2018 года.

Этим документом вносятся изменения в Положение об установлении требований к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования, утвержденного постановлением НБУ N50 от 8 июня 2017 года.