НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам анализа предложений банковского сообщества смягчил требования к кредитным посредникам банков. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
НБУ, в частности, разрешил банкам делегировать кредитным посредникам-физлицам, имеющих в штате наемных работников, контроль за соблюдением сотрудниками кредитных посредников установленных регулятором требований о наличии у них соответствующей деловой репутации.
НБУ также уточнил объем информации о кредитном посреднике, которая должна быть размещена банком на собственной веб-странице в случаях, когда заключенные между банком и кредитными посредниками посреднические договора имеют одинаковый объем переданных банком задач или полномочий.
Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ N91 от 8 августа 2018 года "О внесении изменений в Положение об установлении требований к кредитным посредникам банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования", которое вступает в силу 11 августа 2018 года.
Этим документом вносятся изменения в Положение об установлении требований к кредитным посредников банков и их деятельности в сфере потребительского кредитования, утвержденного постановлением НБУ N50 от 8 июня 2017 года.
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