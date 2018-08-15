НБУ снова ослабил гривню

На 15 августа НБУ установил официальные курсы валют на уровне
2745,8922 грн за $100;
3131,9646 грн за 100 евро;
На 14 августа Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2734,4448 грн за $100;
3118,0874 грн за 100 евро;
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