06.07.2018, 08:01 НБУ укрепил гривню

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку Реклама Реклама На 6 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2642,9780 грн за $100; 3094,6629 грн за 100 евро; 4,1779 грн за 10 руб РФ. На 5 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2643,7983 грн за $100; 3077,9100 грн за 100 евро; 4,1815 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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