НБУ укрепил гривню еще на 7 копеек

На 23 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2623,8901 грн за $100;
3056,3072 грн за 100 евро;
4,1491 грн за 10 руб РФ.
На 22 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2630,5365 грн за $100;
3035,1130 грн за 100 евро;
4,1239 грн за 10 руб РФ.
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