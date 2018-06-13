НБУ упростил операции по обмену валют

Регулятор принял решение, которое избавят банки от бумажной волокиты при обмене валют

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Национальный банк Украины упрощает проведение банками и другими финучреждениями операций по обмену валют. С этой целью внесены изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор упрощает оформление операций по обмену валют.

До сих пор банки должны были оформлять две бумажные версии квитанции об осуществлении такой операции - для клиента и для хранения в банке. В дальнейшем банки смогут оформлять квитанции не только в бумажной форме, но и в электронном виде. Соответственно банки получат возможность хранить документы в электронной форме. Также по соглашению клиента банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.

В свою очередь, другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, который печатается регистратором расчетных операций (РРО). В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только один - документ, который печатается РРО. Соответственно, они не будут выдавать клиентам квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции.

При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. грн.

Кроме того НБУ предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физлица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Также в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространению безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получат возможность оформлять отчетную документацию по валютно-обменных операциях в виде электронного документа.

Указанные изменения утверждены постановлением № 63 от 7 июня 2018 года и вступают в силу с 1 июля 2018 года.

Для внедрения новых требований, касающихся применения РРО при проведении обмена валют через платежные устройства и оформления соответствующих расчетных документов РРО, квитанций и чеков банкомата, финучреждениям предоставлен шестимесячный переходный период. Проводить валютно-обменные операции по новым правилам они начнут с 1 января 2019 года.