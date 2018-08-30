НБУ выдал рефинанс двум крупным банкам

Альфа-Банк взял кредит на 835 млн грн, а банк Пивденный - на 480 млн грн

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Альфа-Банк и банк Пивденный привлекли у Национального банка Украины (НБУ) рефинансирование суммарно на 1,315 млрд грн. Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

Альфа-Банк взял кредит на 835 млн грн, а банк Пивденный - на 480 млн грн.

Кредиты привлечены на 85 дней под 19,5% годовых.

Позднее директор казначейства Альфа-Банка Владимир Лотоцкий объяснил изданию FinClub, зачем понадобился рефинанс. "Банк ожидает повышенную волатильность на рынках этой осенью, дальнейшее снижение ликвидности банковской системы и рост процентных ставок по операциям в гривне", -сказал он.

По данным оборотно-сальдового баланса банков на 1 июля, задолженность перед НБУ по рефинансированию имели ПриватБанк (9,687 млрд грн), ВТБ Банк (370 млн грн) и Укргазбанк (260,4 млн грн).

НБУ в первом полугодии 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 млрд грн. В Нацбанке напомнили, что в первом полугодии 2017 года регулятор получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 514,7 млн грн.