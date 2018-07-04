Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
04.07.2018, 16:10

НБУ выиграл дело о рефинансе ПриватБанка

НБУ выиграл дело о рефинансе ПриватБанка

Нацбанк выиграл дело о кредитах рефинансирования, выданных ПриватБанку

Верховный суд поставил точку в споре по обеспечению выполнения обязательств ПриватБанка перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Речь идет об исках обществ Агротерминал Логистик и Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез о расторжении ипотечных договоров с ПриватБанком. Истцы, в частности, отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.

Первая и апелляционные инстанции поддержали истцов.

НБУ и ПриватБанк не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции.

После всестороннего изучения сути спора Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и полностью отказал в исках упомянутым компаниям.

НБУ ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного суда в подобных спорах.

Читайте также

Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов 26.06.2018Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах 13.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, НБУ, ПриватБанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 