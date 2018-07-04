НБУ выиграл дело о рефинансе ПриватБанка

Нацбанк выиграл дело о кредитах рефинансирования, выданных ПриватБанку

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Верховный суд поставил точку в споре по обеспечению выполнения обязательств ПриватБанка перед Национальным банком Украины (НБУ) по кредитам рефинансирования. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Речь идет об исках обществ Агротерминал Логистик и Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез о расторжении ипотечных договоров с ПриватБанком. Истцы, в частности, отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению.

Первая и апелляционные инстанции поддержали истцов.

НБУ и ПриватБанк не согласились с такими решениями судей и обратились с кассационными жалобами в суд высшей инстанции.

После всестороннего изучения сути спора Верховный суд отменил предыдущие судебные решения и полностью отказал в исках упомянутым компаниям.

НБУ ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного суда в подобных спорах.