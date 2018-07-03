03.07.2018, 09:01 НБУ значительно укрепил гривню

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 9 копеек Реклама Реклама На 3 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2623,2692 грн за $100; 3053,2230 грн за 100 евро; 4,1547 грн за 10 руб РФ. На 2 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2632,7494 грн за $100; 3058,2017 грн за 100 евро; 4,1700 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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