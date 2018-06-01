Официальные курсы банковских металлов на 01.06.2018

Золото доржает, серебро дешевеет

Реклама Реклама

Нацбанк Украины установил на 1 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 340504,31 грн;

серебро – 4276,22 грн;

платина – 236668,13 грн;

палладий – 255737,41 грн.

Напомним, на 31 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 339399,72 грн;

серебро – 4305,88 грн;

платина – 236267,79 грн;

палладий – 256653,72 грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.