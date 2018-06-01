Официальные курсы банковских металлов на 01.06.2018

Нацбанк Украины установил на 1 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 340504,31 грн;
серебро – 4276,22 грн;
платина – 236668,13 грн;
палладий – 255737,41 грн.
Напомним, на 31 мая были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 339399,72 грн;
серебро – 4305,88 грн;
платина – 236267,79 грн;
палладий – 256653,72 грн.
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