Официальные курсы банковских металлов на 04.06.2018

Золото дешевеет, серебро дорожает

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Нацбанк Украины установил на 4 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 339259,30 грн;

серебро – 4321,86 грн;

платина – 236853,47 грн;

палладий – 257483,49 грн.

Напомним, на 1 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 340504,31 грн;

серебро – 4276,22 грн;

платина – 236668,13 грн;

палладий – 255737,41 грн.

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