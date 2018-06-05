Официальные курсы банковских металлов на 05.06.2018

Нацбанк Украины установил на 5 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 338329,27 грн;
серебро – 4291,02 грн;
платина – 235979,86 грн;
палладий – 258976,79 грн.
Напомним, на 4 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 339259,30 грн;
серебро – 4321,86 грн;
платина – 236853,47 грн;
палладий – 257483,49 грн.
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