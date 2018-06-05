Официальные курсы банковских металлов на 05.06.2018

Золото и серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 5 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338329,27 грн;

серебро – 4291,02 грн;

платина – 235979,86 грн;

палладий – 258976,79 грн.

Напомним, на 4 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 339259,30 грн;

серебро – 4321,86 грн;

платина – 236853,47 грн;

палладий – 257483,49 грн.

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