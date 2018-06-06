Официальные курсы банковских металлов на 06.06.2018

Золото дешевеет, серебро дорожает

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Нацбанк Украины установил на 6 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338003,62 грн;

серебро – 4300,08 грн;

платина – 236975,26 грн;

палладий – 263916,16 грн.

Напомним, на 5 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 338329,27 грн;

серебро – 4291,02 грн;

платина – 235979,86 грн;

палладий – 258976,79 грн.

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