Официальные курсы банковских металлов на 07.06.2018

Золото дорожает, серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 7 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338868,05 грн;

серебро – 4286,70 грн;

платина – 234676,42 грн;

палладий – 257437,68 грн.

Напомним, на 6 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 338003,62 грн;

серебро – 4300,08 грн;

платина – 236975,26 грн;

палладий – 263916,16 грн.

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