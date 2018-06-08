Официальные курсы банковских металлов на 08.06.2018

Нацбанк Украины установил на 8 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 339786,91 грн;
серебро – 4330,10 грн;
платина – 235806,83 грн;
палладий – 263810,52 грн.
Напомним, на 7 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 338868,05 грн;
серебро – 4286,70 грн;
платина – 234676,42 грн;
палладий – 257437,68 грн.
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