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12.06.2018, 08:00

Официальные курсы банковских металлов на 12.06.2018

Официальные курсы банковских металлов на 12.06.2018

Золото и серебро дешевеет

Нацбанк Украины установил на 12 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338156,49 грн;

серебро – 4362,47 грн;

платина – 235082,75 грн;

палладий – 264826,85 грн.

Напомним, на 11 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 339564,32 грн;

серебро – 4376,54 грн;

платина – 236534,56 грн;

палладий – 268420,99 грн.

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Теги: банковские металлы
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