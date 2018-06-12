Официальные курсы банковских металлов на 12.06.2018

Нацбанк Украины установил на 12 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 338156,49 грн;
серебро – 4362,47 грн;
платина – 235082,75 грн;
палладий – 264826,85 грн.
Напомним, на 11 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 339564,32 грн;
серебро – 4376,54 грн;
платина – 236534,56 грн;
палладий – 268420,99 грн.
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