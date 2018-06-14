Официальные курсы банковских металлов на 14.06.2018

Золото дешевеет, серебро дорожает

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Нацбанк Украины установил на 14 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338151,77 грн;

серебро – 4403,24 грн;

платина – 236946,58 грн;

палладий – 267773,15 грн.

Напомним, на 13 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 338693,88 грн;

серебро – 4372,26 грн;

платина – 236352,66 грн;

палладий – 265831,52 грн.

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