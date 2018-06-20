Официальные курсы банковских металлов на 20.06.2018

Золото дорожает, серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 20 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 338249,95 грн;

серебро – 4391,43 грн;

платина – 233786,52 грн;

палладий – 260761,89 грн.

Напомним, на 19 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 337340,15 грн;

серебро – 4535,17 грн;

платина – 236434,30 грн;

палладий – 261973,42 грн.

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