Официальные курсы банковских металлов на 2.07.2018

Золото дорожает, серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 2 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 330883,94 грн;

серебро – 4271,64 грн;

платина – 227469,55 грн;

палладий – 247215,17 грн.

Напомним, на 27 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 329237,15 грн;

серебро – 4288,48 грн;

платина – 227322,00 грн;

палладий – 248535,22 грн.

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