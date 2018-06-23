Официальные курсы банковских металлов на 23.06.2018

Нацбанк Украины установил на 23 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото – 333155,33 грн;
серебро – 4262,51 грн;
платина – 227228,88 грн;
палладий – 252418,23 грн.
Напомним, на 22 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото – 332420,90 грн;
серебро – 4283,83 грн;
платина – 228067,51 грн;
палладий – 255688,15 грн.
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