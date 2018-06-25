Официальные курсы банковских металлов на 25.06.2018

Золото дорожает, серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 23-25 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 333155,33 грн;

серебро – 4262,51 грн;

платина – 227228,88 грн;

палладий – 252418,23 грн.

Напомним, на 22 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 332420,90 грн;

серебро – 4283,83 грн;

платина – 228067,51 грн;

палладий – 255688,15 грн.

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