Официальные курсы банковских металлов на 26.06.2018

Золото дешевеет, серебро дорожает

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Нацбанк Украины установил на 26 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 332352,69 грн;

серебро – 4299,02 грн;

платина – 226925,33 грн;

палладий – 250219,86 грн.

Напомним, на 25 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 333155,33 грн;

серебро – 4262,51 грн;

платина – 227228,88 грн;

палладий – 252418,23 грн.

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