Официальные курсы банковских металлов на 27.06.2018

Золото и серебро дешевеет

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Нацбанк Украины установил на 27 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 329237,15 грн;

серебро – 4288,48 грн;

платина – 227322,00 грн;

палладий – 248535,22 грн.

Напомним, на 26 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 332352,69 грн;

серебро – 4299,02 грн;

платина – 226925,33 грн;

палладий – 250219,86 грн.

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