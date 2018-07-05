Официальные курсы банковских металлов на 5.07.2018

Золото и серебро дорожает

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Нацбанк Украины установил на 5 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото – 332299,01 грн;

серебро – 4211,57 грн;

платина – 221550,30 грн;

палладий – 252218,36 грн.

Напомним, на 4 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото – 327649,32 грн;

серебро – 4202,62 грн;

платина – 220650,78 грн;

палладий – 247476,03 грн.

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