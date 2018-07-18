18.07.2018, 08:20 Официальный курс: доллар подорожал

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки Реклама Реклама На 18 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2622,1563 грн за $100; 3069,7584 грн за 100 евро; 4,1998 грн за 10 руб РФ. На 17 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2620,6838 грн за $100; 3071,4414 грн за 100 евро; 4,2096 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Летний сюрприз. Депозитные ставки снова пошли вверх Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Реклама

Реклама