Официальный курс: доллар подорожал

На 18 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2622,1563 грн за $100;
3069,7584 грн за 100 евро;
4,1998 грн за 10 руб РФ.
На 17 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2620,6838 грн за $100;
3071,4414 грн за 100 евро;
4,2096 грн за 10 руб РФ.
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