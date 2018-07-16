Официальный курс: гривня подешевела

На 16 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2623,3225 грн за $100;
3054,3344 грн за 100 евро;
4,2112 грн за 10 руб РФ.
На 13 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2622,8045 грн за $100;
3057,6655 грн за 100 евро;
4,2163 грн за 10 руб РФ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.