10.07.2018, 08:05 Официальный курс: гривня вновь укрепилась

Нацбанк повысил официальный курс гривни еще на 7 копеек Реклама Реклама На 10 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2624,9754 грн за $100; 3094,5835 грн за 100 евро; 4,1776 грн за 10 руб РФ. На 9 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2631,5950 грн за $100; 3085,2820 грн за 100 евро; 4,1691 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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