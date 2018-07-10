Официальный курс: гривня вновь укрепилась

На 10 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2624,9754 грн за $100;
3094,5835 грн за 100 евро;
4,1776 грн за 10 руб РФ.
На 9 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2631,5950 грн за $100;
3085,2820 грн за 100 евро;
4,1691 грн за 10 руб РФ.
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