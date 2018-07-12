12.07.2018, 08:01 Официальный курс: НБУ ослабил гривню

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки Реклама Реклама На 12 июля НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2622,7255 грн за $100; 3077,7684 грн за 100 евро; 4,2235 грн за 10 руб РФ. На 11 июля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2620,9172 грн за $100; 3069,8803 грн за 100 евро; 4,1972 грн за 10 руб РФ. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике и экономике, бизнесе и финансах. Читайте также Большая пятерка. Кто расширяет рынок потребкредитов Рекордная прибыль и долги олигархов. Банковский сектор в цифрах

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