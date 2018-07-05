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05.07.2018, 15:42

Ощадбанк ищет 11 млрд грн для докапитализации

Ощадбанк ищет 11 млрд грн для докапитализации

Госбанк готов выплачивать рыночную ставку доходности

Государственный Ощадбанк планирует привлечь 11 млрд грн докапитализации.

Об этом заявил глава Ощадбанка Андрей Пышный, передает Минфин.

Глава банка считает, что в случае инвестиций, Ощадбанк готов выплачивать рыночную ставку (в 15%) доходности на капитал.

Что касается инвестиций в банк, то он уточнил, что речь идет о сумме порядка 11 млрд грн.

«Мы просчитали экономический эффект для государства от этих инвестиций. По нашему мнению, в пятилетнем горизонте он составит порядка 40-42 миллиарда гривен. Это с учетом выполнения задач по приватизации и привлечению в капитал банка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)», — подытожил он.

Напомним, месяцем ранее Ощадбанк перечислил в госбюджет треть прибыли - в размере 167,6 млн грн.

Его прибыль за 2017 год составила 558,5 млн грн., что на 20,3% превышает результат предыдущего года.

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Теги: Ощадбанк
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