Ощадбанк ищет 11 млрд грн для докапитализации

Госбанк готов выплачивать рыночную ставку доходности

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Государственный Ощадбанк планирует привлечь 11 млрд грн докапитализации.

Об этом заявил глава Ощадбанка Андрей Пышный, передает Минфин.

Глава банка считает, что в случае инвестиций, Ощадбанк готов выплачивать рыночную ставку (в 15%) доходности на капитал.

Что касается инвестиций в банк, то он уточнил, что речь идет о сумме порядка 11 млрд грн.

«Мы просчитали экономический эффект для государства от этих инвестиций. По нашему мнению, в пятилетнем горизонте он составит порядка 40-42 миллиарда гривен. Это с учетом выполнения задач по приватизации и привлечению в капитал банка Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)», — подытожил он.

Напомним, месяцем ранее Ощадбанк перечислил в госбюджет треть прибыли - в размере 167,6 млн грн.

Его прибыль за 2017 год составила 558,5 млн грн., что на 20,3% превышает результат предыдущего года.