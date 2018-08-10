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10.08.2018, 13:00

Ощадбанк отсудил треть компании Жеваго

Ощадбанк отсудил треть компании Жеваго

Суд удовлетворил иск Ощадбанка о 32,7% акций АвтоКрАЗа

Киевский апелляционный хозяйственный суд 6 августа отказался удовлетворить апелляционную жалобу компании Константина Жеваго АвтоКрАЗ на решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта 2016 года. Finbalance напоминает, что по этому решению государственный Ощадбанк получил 32,7% акций АвтоКрАЗа номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по договору кредитной линии от 9 октября 2008 года в размере 899,4 млн грн.

Таким образом, суд удовлетворил иск Ощадбанка к компаниям Феррэкспо, Газотурбинные технологии, Новые промышленные технологии, Проминек, Перт, которым принадлежат указанный пакет акций АвтоКрАЗа.

Суд определил способ реализации акций путем продажи на публичных торгах по цене не ниже 13,6 млн грн (цена, которая была определена судебной экспертизой).

Хозсуд Киева рассматривает заявление Ощадбанка о возбуждении производства по делу о банкротстве АвтоКрАЗа.

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Теги: АвтоКрАЗ, Константин Жеваго, Ощадбанк, суд, кредит
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