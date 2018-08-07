Еще один госбанк запустил Apple Pay

Ощадбанк стал вторым в Украине финучреждением после Привата, запустившим Apple Pay

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Государственный Ощадбанк стал вторым в Украине финучреждением, запустившим систему бесконтактных мобильных платежей Apple Pay.

"Чтобы пользоваться возможностью оплаты айфоном, не обязательно иметь карту Ощадбанка. Достаточно позвонить в контакт-центр Ощадбанка и получить мгновенную цифровую prepaid-карточку. Ее можно подключить к Apple Pay и спокойно пользоваться приложением", - сообщил глава Ощадбанка Андрей Пышный в Facebook.

Ранее Ощадбанк начал выпуск prepaid-карт, которые можно загрузить в смартфон для проведения бесконтактных оплат без необходимости становиться клиентом финучреждения и получать пластиковую платежную карту.

В мае генеральный директор Apple Тим Кук анонсировал приход сервиса в Украину. В том же месяце ПриватБанк первым в Украине подключил Apple Pay.

Apple Pay - платежная система, которая позволяет оплачивать товары в магазинах, прикладывая мобильное устройство Apple к терминалу. Работает в 27 странах.