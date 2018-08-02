Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Загрязнение воздуха в Киеве: медики рассказали, что нужно делать
02.08.2018, 12:05

Ощадбанк закончил первое полугодие с прибылью

Ощадбанк закончил первое полугодие с прибылью

На 1 июля Ощадбанк получил более 108 млн грн прибыли

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по результатам первого полугодия текущего года составляет 108,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ощадбанк продемонстрировал прирост средств физических лиц на 5,5 млрд грн. Темп прироста составляет 6,3%, что в 2,3 раза превышает значение аналогичного показателя по банковской системе - 2,8%, соответственно.

Ощадбанк за полгода выдал клиентам ММСБ кредитов на сумму 1,3 млрд грн и увеличил депозитный портфель ММСБ на 5,5 млрд грн.

Читайте также

Финансовая граница. Как банки помогают экспортерам и импортерам 25.07.2018Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу 19.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ощадбанк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 