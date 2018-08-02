Ощадбанк закончил первое полугодие с прибылью

Чистая прибыль государственного Ощадбанка по результатам первого полугодия текущего года составляет 108,4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк продемонстрировал прирост средств физических лиц на 5,5 млрд грн. Темп прироста составляет 6,3%, что в 2,3 раза превышает значение аналогичного показателя по банковской системе - 2,8%, соответственно.
Ощадбанк за полгода выдал клиентам ММСБ кредитов на сумму 1,3 млрд грн и увеличил депозитный портфель ММСБ на 5,5 млрд грн.
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