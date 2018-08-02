OTP Bank купит банк в Албании

Материнский банк OTP подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций (88,89%) Banka Societe Generale Albania, албанской дочерней структуры Societe Generale Group. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Banka Societe Generale Albania - пятый по величине банк Албании с рыночной долей около 6%.
Если сделку одобрят регуляторы, стороны закроют ее в четвертом квартале текущего года.
Ранее OTP отказался от покупки Проминвестбанка – украинской «дочки» российского ВЭБа.
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