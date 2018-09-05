По итогам межбанка гривня снова укрепилась

Котировки основных валют на межбанковском рынке на 17:00*

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В среду, 5 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,45/28,50, к закрытию котировки составили 28,37/28,40.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,37, максимальные – 28,45. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,40, максимальные – 28,50.

Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4161/0,4171, к закрытию котировки составили 0,4149/0,4156.

Торги по евро начались с котировок 32,9052/32,9602, к закрытию котировки составили 32,9744/33,0064.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"