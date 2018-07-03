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03.07.2018, 20:50

Подсанкционным банкам разрешили проводить платежи внутри Украины

Подсанкционным банкам разрешили проводить платежи внутри Украины

Нацбанк разрешил подсанкционным компаниям проводить платежы внутри страны

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил лицам, к которым применены санкции СНБО, выполнять свои обязательства перед украинскими контрагентами, а также осуществлять платежи в бюджет, выплату заработной платы и тому подобное. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте, ссылаясь на постановление N73 от 3 июля.

НБУ также привел свои требования в соответствии с решением СНБО "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента от 21 июня.

В соответствии с пунктом 4 этого решения, НБУ продлил механизм реализации примененных СНБО санкций банками, небанковскими учреждениями, национальным оператором почтовой связи, платежными организациями.

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Теги: санкции, банк, НБУ
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