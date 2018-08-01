ПриватБанк: Коломойский организовал схему по выводу $2 млрд

Команда юристов ПриватБанка сообщила Высокому суду Лондона, что экс-совладелец Игорь Коломойский организовал схему по выводу $2 млрд

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В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушания по иску ПриватБанка против бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые находятся под их контролем. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.

"Такие уступки включали признание того, что у банка "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве, и что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - сообщает пресс-служба.

Слушание началось 25 июля и завершилось вчера, 31 июля, при участии судьи Джастиса Фанкорта. Банк представил Высокому суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.

"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили у банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отмечает пресс-служба.

По словам главного адвоката ПриватБанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым договорам поставки.

Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям: Teamtrend, Trade Point Agro и Collyer (все компании созданы в Великобритании), Rossyn Investing, Milbert Ventures и Ukrtransitservice (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. "Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - указывает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что юристов ПриватБанка заинтересовали операции его бывшего совладельца на $40 млн.