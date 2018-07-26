ПриватБанк решил изучить транзакции Коломойского

Юристов ПриватБанка заинтересовали операции его бывшего совладельца на $40 млн

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Юристы ПриватБанка добились в Высоком суде Англии слушаний по транзакциям экс-акционеров на $40 млн. Это следует из материалов на сайте суда.

Команда юристов банка хочет проверить, не нарушили ли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов запрет суда на неоправданные траты свыше 25 тыс. фунтов.

В конце 2017 года банк подал в суд на экс-владельцев и шесть аффилированных с ними компаний и потребовал вернуть выведенные из банка $1,91 млрд и уплатить проценты по ним на сумму более $0,5 млрд. Суд не вынес решения по этому спору, но банк добился ареста активов экс-акционеров по всему миру на $2,6 млрд.

Судебный приказ от 19 декабря прошлого года не запрещает ответчикам распоряжаться активами в рамках ведения бизнеса, но они должны уведомить адвокатов заявителя за два рабочих дня о намерении провести транзакции на сумму, превышающую 25 тыс. фунтов.

3 и 4 июля в Высоком суде Англии прошли слушания, в рамках которых выяснилось, что к 15 мая Игорь Коломойский уведомил команду юристов Привата (Hogan Lovells International) о 58 отдельных сделках (каждая из которых превышает 25 тыс. фунтов) на общую сумму $40 млн.

Юристы запросили информацию о предлагаемых сделках и вовлеченных в них компаниях по трем эпизодам. Однако суд потребовал согласования расходов только по третьему случаю: сделке между B Co. (Украина) и Stalmag (Польша).

B Co. контролирует аэропорт Бельбек, которому принадлежит коммерческий пассажирский терминал. Этот актив Коломойский потерял из-за аннексии Крыма Россией. Ответчик и B Co. подали в международный суд на Россию, что требовало от них нести постоянные и значительные судебные расходы. Деньги на эти цели Коломойский хотел взять с банковского счета компании Stalmag в польском IMG Bank. Компания Stalmag, которая занимается ферросплавным бизнесом, должна была вернуть Коломойскому $7,2 млн не позднее 23 ноября 2018 года. Из этих средств ответчик хотел совершить перевод на €1,81 млн 19 марта.

Суд указывает, что у Коломойского должен был появиться запрос о досрочном погашении долга, поскольку ему самому нужно выплачивать судебные издержки. "Тем не менее, предоплата на самом деле может быть для Stalmag коммерчески выгодной, если он либо не нуждается в кредите, либо может получить дешевле в другом месте", - указывает суд.

Он постановил, что Коломойскому требуется согласие ПриватБанка или разрешение суда на подобные операции.