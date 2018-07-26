Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.07.2018, 18:15

ПриватБанк решил изучить транзакции Коломойского

ПриватБанк решил изучить транзакции Коломойского

Юристов ПриватБанка заинтересовали операции его бывшего совладельца на $40 млн

Юристы ПриватБанка добились в Высоком суде Англии слушаний по транзакциям экс-акционеров на $40 млн. Это следует из материалов на сайте суда.

Команда юристов банка хочет проверить, не нарушили ли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов запрет суда на неоправданные траты свыше 25 тыс. фунтов.

В конце 2017 года банк подал в суд на экс-владельцев и шесть аффилированных с ними компаний и потребовал вернуть выведенные из банка $1,91 млрд и уплатить проценты по ним на сумму более $0,5 млрд. Суд не вынес решения по этому спору, но банк добился ареста активов экс-акционеров по всему миру на $2,6 млрд.

Судебный приказ от 19 декабря прошлого года не запрещает ответчикам распоряжаться активами в рамках ведения бизнеса, но они должны уведомить адвокатов заявителя за два рабочих дня о намерении провести транзакции на сумму, превышающую 25 тыс. фунтов.

3 и 4 июля в Высоком суде Англии прошли слушания, в рамках которых выяснилось, что к 15 мая Игорь Коломойский уведомил команду юристов Привата (Hogan Lovells International) о 58 отдельных сделках (каждая из которых превышает 25 тыс. фунтов) на общую сумму $40 млн.

Юристы запросили информацию о предлагаемых сделках и вовлеченных в них компаниях по трем эпизодам. Однако суд потребовал согласования расходов только по третьему случаю: сделке между B Co. (Украина) и Stalmag (Польша).

B Co. контролирует аэропорт Бельбек, которому принадлежит коммерческий пассажирский терминал. Этот актив Коломойский потерял из-за аннексии Крыма Россией. Ответчик и B Co. подали в международный суд на Россию, что требовало от них нести постоянные и значительные судебные расходы. Деньги на эти цели Коломойский хотел взять с банковского счета компании Stalmag в польском IMG Bank. Компания Stalmag, которая занимается ферросплавным бизнесом, должна была вернуть Коломойскому $7,2 млн не позднее 23 ноября 2018 года. Из этих средств ответчик хотел совершить перевод на €1,81 млн 19 марта.

Суд указывает, что у Коломойского должен был появиться запрос о досрочном погашении долга, поскольку ему самому нужно выплачивать судебные издержки. "Тем не менее, предоплата на самом деле может быть для Stalmag коммерчески выгодной, если он либо не нуждается в кредите, либо может получить дешевле в другом месте", - указывает суд.

Он постановил, что Коломойскому требуется согласие ПриватБанка или разрешение суда на подобные операции.

Читайте также

Финансовая граница. Как банки помогают экспортерам и импортерам 25.07.2018Выручить миллиард. Фонд гарантирования затеял оптовую распродажу 19.07.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: суд, банк, ПриватБанк, игорь коломойский, геннадий боголюбов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 