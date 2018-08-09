ПриватБанк возобновит кредитование юрлиц, - стратегия

Банк по-прежнему планируют продать не раньше 2021 года

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До 2022 года ПриватБанк должен нарастить кредитный портфель до 170 млрд грн и выйти на стабильную прибыль в 8 млрд в год. Об этом говорится в стратегии развития госбанка, утвержденной Министерством финансов 12 июня, но опубликованной на сайте Привата только сейчас.

Авторы стратегии рассматривали несколько вариантов дальнейшей трансформации банка в зависимости от степени кредитования корпоративных клиентов. Оптимальным был признан путь выборочного подхода к корпсегменту, что означает долю рынка кредитования крупного бизнеса в 5% к 2022 году. В кредитовании физлиц банк намерен занять 35% рынка, в МСБ – 15%.

Предполагается, что за четыре года кредитный портфель физлиц Привата вырастет с 37 млрд грн в 2018 году до 110 млрд грн в 2022-м, МСБ – с 6 до 25 млрд грн, корпоративных клиентов – с 6 до 37 млрд.

В основе этого плана лежит предположение, что корпоративное кредитование в среднесрочной перспективе будет расти темпами, незначительно превышающими показатели роста ВВП (прогноз Нацбанка на 2019 год – 2,5%), рост розничного портфеля ускорится после того, как учетная ставка НБУ уменьшится до 10% (сейчас – 17,5%).

Депозитная база за 4 года увеличится на 700 млн грн до 1,7 трлн грн, ожидают в Привате. Доходность депозитов снизится до 8%.

При таком сценарии годовая прибыль банка стабилизируется выше 8 млрд грн после 2021 года, говорится в стратегии. На 2018 год Приват прогнозирует 1,2 млрд грн прибыли (результат первого полугодия – 6,9 млрд), на 2019-й – 5,4 млрд грн, на 2020-й – 7,9 млрд. 50% прибыли будет сгенерировано розничным бизнесом за счет высоких комиссионных доходов.

Банк не планирует большого сокращения филиальной сети: с 2019 года она начнет расширяться и составит к 2022-му 2 204 офиса (сейчас – 2 061). Штат уменьшится с 23,9 до 23,1 тыс. сотрудников в 2022 году.

Банк намерен удерживать показатель адекватности капитала на уровне 14%. В 2019-2022 году Приват выплатит собственнику (Министерство финансов) 19 млрд грн дивидендов, говорится в документе. После 2021 банк будет приватизирован.