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27.07.2018, 18:00

ПриватБанк закончил первое полугодие с миллиардной прибылью

ПриватБанк закончил первое полугодие с миллиардной прибылью

Прибыль ПриватБанка за первое полугодие составила около 7 млрд грн

ПриватБанк завершил первое полугодие с прибылью 6,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Реализация стратегии развития финучреждения позволила ему во втором квартале получить финансовый результат в размере 3,27 млрд грн, обеспечив значительный финансовый результат за полугодие, отметил председатель правления Петр Крумханзл.

По результатам работы во втором квартале чистый комиссионный доход банка вырос на 505 млн грн (15%). Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн грн (16%).

Регулятивный капитал ПриватБанка на 1 июля составил 20,5 млрд грн, достаточность регулятивного капитала (Н2) – 18,39% (при норме не менее 10%).

В 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд грн чистой прибыли.

Вчера сообщалось, что юристы ПриватБанка добились в Высоком суде Англии слушаний по транзакциям экс-акционеров на $40 млн. Команда юристов хочет проверить, не нарушили ли Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов запрет суда на неоправданные траты свыше 25 тыс. фунтов.

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Теги: банк, ПриватБанк
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