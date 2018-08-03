ПриватБанк запустил Приват24 для клиентов любых банков мира

Новый Приват24 позволяет оплачивать финансовые услуги с карт любого банка мира

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Государственный ПриватБанк запустил сервис Приват24 для всех. Его позиционируют как интернет-банк нового поколения, пишет AIN.

На данный момент сервис работает в режиме бета-тестирования, но уже сейчас им могут воспользоваться клиенты любых банков мира. Для этого нужно перейти по ссылке.

Новый Приват24 позволяет оплачивать финансовые услуги с карт любого банка мира, а не только ПриватБанка. В нем доступны переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона и коммунальные платежи (другие сервисы обещают добавить в течение года). Все услуги работают без ввода номера телефона и пароля.

"Новый Приват24 построен по принципу супермаркета, а не банка - заходя на сайт, можно выбрать в корзину все необходимые услуги, платежи, товары, а завершить покупки на "кассе", причем оплатив с карты любого банка", - пояснил руководитель направления электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич.

Клиенты ПриватБанка также могут зайти в свой личный кабинет. У бета-версии сервиса новый дизайн, простой интерфейс. Он стал ярче и еще немного более лаконичным.

Напомним, весной этого года состоялась первая церемония награждения лучших банков Украины за развитие финансовых продуктов и сервисов - FinAwards 2018. Самым технологичным банком был назван Ощадбанк, в номинации "Необанк года" победил Monobank, лучшим интернет-банком стал ПриватБанк (Приват24).