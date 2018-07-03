Райффайзен Банк выплатит акционерам дивиденды за прошлый год

С акционерами рассчитаются за 2017 год

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До конца июля 2018 года Райффайзен Банк Аваль выплатит акционерам дивиденды за прошлым год.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает FinClub.

Напомним, 27 апреля 2018 года общее собрание акционеров Райффайзен Банка Аваль приняло решение направить 2,244 млрд гривен на выплату дивидендов собственникам простых акций банка в рамках распределения прибыли банка за 2017 год. Это по 6,9 коп. выплат на одну акцию.

Тогда же собрание акционеров поручило набсовету банка определить порядок и срок выплаты.

26 июня набсовет Райффайзен Банка Аваль принял решение, что дивиденды получат все владельцы простых акций банка по состоянию на 3 июля 2018 года.

«Срок начисления дивидендов по простым акциям – не позже 16 июля 2018 года; срок выплаты дивидендов – не позже 31 июля 2018 года», — сообщили в банке.