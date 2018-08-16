RBS выплатит рекордный штраф по делу о кризисе 2008 года

Royal Bank of Scotland выплатит рекордный штраф для урегулирования претензий в деле об ипотечном кризисе в США

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Британский Royal Bank of Scotland выплатит $4,9 млрд для урегулирования претензий США в деле об ипотечном кризисе 2007-2009 гг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Власти США обвиняют RBS в том, что он с 2005 по 2008 год вводил инвесторов в заблуждение относительно ипотечных ценных бумаг, преуменьшая риски. Сделки банка обеспечивались ипотекой с высоким риском дефолта.

Это рекордная сумма среди всех штрафов по делу об ипотечном кризисе, отмечает Reuters.

RBS не признает, что совершал правонарушения.

Банк в октябре также выплатит акционерам дивиденды в размере 2 пенсов на обыкновенную акцию - впервые с 2008 года, когда британское правительство выкупило его за 45,5 млрд фунтов ($58 млрд).